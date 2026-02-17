KISS OF LIFEのナッティが、圧巻のスタイルを披露した。ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Lately..」のコメントとともに写真を投稿した。【写真】ナッティ、アイドルらしからぬ“グラマラス体型”公開された写真には、ジムで自撮りをするナッティの姿が収められている。ブラウンのブラトップにパーカー、レギンスを合わせたスタイルで、鏡越しに撮影する姿からは引き締まった体のラインとグラマラスなプロポーショ