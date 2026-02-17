手作りシフォンケーキ専門店This is CHIFFON CAKE.から、春限定シフォンケーキ『SAKURA』が登場。2026年2月16日（月）よりオンラインストアで発売されます。桜がやさしくほころぶ情景をイメージした、色彩と味わいが重なり合う一台。春の訪れを感じる特別なスイーツです♡ 桜が重なる美しい仕立て 『SAKURA』は、桜味のふんわりシフォン生地をマスカルポーネ入り特製生クリームで包