2月8日、第51回衆議院議員総選挙において高市早苗氏率いる自民党が歴史的な圧勝を収めたことは、日本の政治史のみならず、東アジアの外交・安全保障にも大きな影響を与えることになるだろう。【写真】女優の池田有希子さん（左）とモーリー・ロバートソンさん。2026年のお正月の様子国民の強い支持を背景に誕生した新政権に対し、中国側はタカ派の急先鋒としての高市氏の過去の言動を念頭に、依然として強い警戒感を露わにしている