なぜ米国人は中国人を「エルフ」と呼び、さらには「中国の知恵」を学ぶブームまで生じているのだろうか？環球時報が伝えた。最近、米国のネット上で「中国の知恵語録」が盛んに拡散されている。その発端となっているのは、米国でICE（移民・関税執行局）職員による暴力的な法執行問題や、エプスタイン文書をめぐる騒動などが相次ぎ、米国の少なからぬネットユーザーが失望を表明し、助言を求めたためだ。あるユーザーは「変化は自