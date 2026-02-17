戦慄の「居眠り運転大事故」に言葉を失う人もNEXCO中日本 東京支社は2026年1月24日、公式SNSで【STOP！居眠り運転】と題した動画を投稿しました。衝撃の瞬間をまとめた動画に対し、SNSなどにはコメントが多数寄せられています。動画は、道路カメラが高速道路本線を映したものです。夜の高速ですが、まわりの景色などを見ると東名高速上り線 横浜町田ICの出口にあるカメラからの映像とわかります。【動画】「ええぇぇ…」