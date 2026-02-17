ÆÈÎ©L¡¦¹áÀî¤Î½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¸µºå¿À¡¦½©»³ÂóÌ¦»á¡È¤ªÊ¢¤Î¿¼Éô¡É¤òÃÃ¤¨¤ë¤È¥Ö¥ì¤Ë¤¯¤¤ÂÎ´´¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£ºå¿À¤ÇÄÌ»»49¾¡¤òµó¤²¤¿½©»³ÂóÌ¦»á¤¬2·î4Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plus¡Ö¹áÀî¥ª¥ê¡¼¥Ö¥¬¥¤¥Ê¡¼¥º¡×¤Î½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ÇÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£Æ±»á¤ÏÊ¢Éô¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ö¥É¥í¡¼¥¤¥ó¡×¤òÁª¼ê¤ËÅÁ¼ø¤·¤¿¡£À¾¾ò¹â¡Ê°¦É²¡Ë¤«¤é2009