◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第11日フィギュアスケートペア・フリー（2026年2月16日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が出場。SP5位から逆転で金メダルを獲得し、同種目では日本勢初の快挙となった。◇三浦璃来（みうら・りく）☆生まれとサイズ2001年（平13）12月17日生まれ、兵庫県出身の24