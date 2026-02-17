「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートペア・フリー」（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）世界王者でＳＰ５位からの逆襲を狙った“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝で会心の演技をみせ、世界歴代最高となる１５８・１３点をマークし、合計２３１・２４点とした。観客席では１７日からの女子シングルスを控える坂本花織が涙する姿があった。この日の公式練習後の取材で坂