三浦璃来／木原龍一組 PHOTO:Getty Images ＜2026年2月16日（月）ミラノ・コルティナ2026オリンピック フィギュアスケート・ペアフリー＠ミラノ・アイススケートアリーナ＞ ミラノ・コルティナ五輪は現地時間16日、フィギュアスケートペア・フリーが行われ、世界王者の三浦璃来／木原龍一組（木下グループ）が歴史を塗り替えた。 ペアフリーで自己ベストを更新する158.13点の