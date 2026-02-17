ミラノ・コルティナ五輪、スキー・ジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した郄梨沙羅選手が現地16日の会見で、スキージャンプの未来について語りました。郄梨選手は今大会を振り返り、「混合団体が記憶に残っている」と回答。「飛ぶ瞬間までチームメイトが寄り添って背中を押し続けてくれたおかげで心強くスタートが切れた。オリンピックに来た中で一番いい状態のジャンプが2本そろえられた」と仲間に感謝し、4年前の北京