今夜20時放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）は「一流ミュージシャン大集結！」。蒼井翔太、石丸幹二、EXILE TAKAHIRO、大原櫻子、澤崎一了、ジェシー（SixTONES）、鈴木愛美、天童よしみ、ナヲ（マキシマム ザ ホルモン）、新妻聖子、平松愛理、藤牧京介（INI）、横山だいすけが出演し、子育てエピソードを語る。【写真】SixTONES・ジェシーも登場！今夜の『さんま御殿』さんまと50年来の付き合いだという天童よ