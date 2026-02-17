今年もＢＳテレ東は 2 月 22 日の猫の日限定で「ＢＳキャッ東」に改名！猫まみれの特別編成を行います。「ＢＳキャッ東」スペシャルサポーターを務めるのは、前回に引き続き「夏目友人帳」のニャンコ先生。2/22（日）午前0時からは、猫の日編成のトップバッターを飾り「夏目友人帳猫の日セレクション～SOUND THEATER開催記念！～」として、第一期 第六話「水底の燕」、第六期 第