櫻坂46の14thシングル「The growing up train」のジャケットアートワークが公開された。また、BACKSセンターを三期生の村山美羽が務めることも明らかになった。【写真】TYPE-Dの中心には、BACKSセンターの村山美羽が立つ本作のクリエイティブディレクション・アートディレクションは、前作「Unhappy birthday構文」に引き続き、TOCCHIIが担当。さらに本作よりアートディレクションチームに本多恵之、高橋祐司が参加し、ビジュ