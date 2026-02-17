グラビアアイドル・コスプレイヤーとして活躍するあまつまりなの5冊目となる写真集のタイトルが『AS IF』に決定。あわせてカバーカットも解禁となった。【写真】あまつまりな写真集『AS IF』より解禁カット！（8枚）カバーカットは、鮮やかなネオンサインが輝く歓楽街の一角、ゴーゴーバーを借り切り、深紅のビキニとボンデージをまとい、妖しげな視線をこちらに投げかけるシンボリックな1枚がカバーに決定した。タイトル「A