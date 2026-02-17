赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第6話が16日に放送。大河（赤楚）とリン（カン・ヘウォン）がすれ違う展開に反響が集まっている。【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第6話より大河が元カノ・真澄（深川麻衣）と会っている瞬間を目撃してしまったリン。2人きりではもう会わ