¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¢¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¥Õ¥ê¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£±£¶Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡Ú¥ß¥é¥Î¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë£±£¶Æü¡áÂçÃ«æÆÂÀ¡Û¥Ú¥¢¤Î¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£µ°Ì¤«¤é½Ð¤¿À¤³¦²¦¼Ô¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤Ï°µ´¬±éµ»¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦ºÇ¹â£±£µ£¸¡¦£±£³ÅÀ¡¢¹ç·×£²£³£±¡¦£²£´ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤­¤À¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥Õ¥È¥ß¥¹¤Ç£µ°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿