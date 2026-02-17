歯科医院を訪れた4歳の男の子の患者さんに突然年齢を聞かれた筆者。正直に答えると、子どもなりに一生懸命考えた末の“まさかの結論”が飛び出しました。その優しすぎるひと言が、大人の心を救ってくれました。 お誕生日の報告 私が勤務する歯科医院を訪れた4歳の男の子の患者さん。診療台に座るなり、胸を張って言いました。「ぼく、きのう誕生日だったんだよ。4歳になったの」その得意げな表情があまりに可愛らしくて、「そ