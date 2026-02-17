日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆日本一“遊び心”のある銀行昨年12月、吉本興業ホールディングス（岡本昭彦社長）が個人向けネット銀行「FANY BANK」を立ち上げた。オンラインチケットの販売などを手掛けるグループ会社FANY（梁弘一社長）が主体となり、タレントをフル活用して