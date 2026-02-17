◇2026年世界卓球選手権ロンドン大会（団体戦）日本代表国内選考会〈2月16日〜17日、大阪・タケダハムはびきのコロセアム〉世界卓球選手権ロンドン大会（団体戦）の日本代表1枠を決める日本代表国内選考会が16日に開幕。準々決勝進出の8人が決まりました。初日は3人ずつ8グループ（棄権で2人のグループもある）に分かれて総当たり戦を行い、組トップが準々決勝へ進出。女子シングルスでは、2024年の団体戦日本代表の木原美悠選手や