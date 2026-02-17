16日夜、名古屋市東区の集合住宅で火事があり、80代くらいの男性が死亡しました。警察と消防によりますと、16日午後9時前東区矢田5丁目の住宅で「2階から煙が見える」と近くに住む人から消防に通報がありました。消防車など16台が出動し、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての集合住宅の2階の一室が全焼しました。この部屋に1人で住んでいたとみられる80代くらいの男性が病院へ搬送されましたが、お