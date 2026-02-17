¤­¤ç¤¦¤ÏÀ²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤³¤Î»þµ¨¤Î´¨¤µ¤¬Ìá¤ê¡¢±À¤ÎÂ¿¤¤Åìµþ¤Ï10¡î¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂçÎ¦¤«¤é¹âµ¤°µ¤¬Ä¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤­¤Æ¡¢À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¯¤¤ËÌÉ÷¤â¤ª¤µ¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤ÏÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï¤ä¤ó¤ÇÆü¤Îº¹¤¹½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤âÄ«¤Î¤¦¤Á¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß