¢¡ Æâ»³¤¬²ø²æ¤ÇÎ¥Ã¦¤â¡Ö¤¤¤¤Ä´À°¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ÂÀï¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×ºòµ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Î´¬¤­ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡£16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æâ»³ÁÔ¿¿¤ÈÄ¹²¬½¨¼ù¤ÎÆóÍ·´Ö¥³¥ó¥Ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£²òÀâ¤Î¿¿ÃæËþ»á¤Ï¡¢ÆóÎÝ¡¦Æâ»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤Î»þ´ü¤Ç³«Ëë¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤ä