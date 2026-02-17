´ä¼ê¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï2·î16Æü¡¢¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÀ¹²¬NEW WING¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö2025 IWATE KEIBA AWARDS¡×¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÌö¤·¤¿Í¥½¨ÇÏ¤äµ³¼ê¡¢±¹¼Ë´Ø·¸¼Ô¤Î±ÉÍÀ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÍèÉÐ¤ä¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¡¢°ìÈÌ¥Õ¥¡¥ó¤éÌó160¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿ ¡£¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³ÆÉôÌç¤ÎÉ½¾´¤ò¼Â»Ü¡£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ª¤è¤Ó4ºÐºÇÍ¥½¨ÇÏ¤Ë¤Ï¥µ¥¯¥é¥È¥Ã¥×¥­¥Ã¥É¤¬Áª½Ð¡£ÇÏ¼ç¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥Ã¥×¥Õ¥§¥í¥¦¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ