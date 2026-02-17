½°±¡Áª¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¸øÌó¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤Î¼ÂÁü¤ÏÉÔÌÀÎÆ¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢ºâÀ¯°­²½¤Î·üÇ°¤ÏÊ§¿¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£18Æü¤«¤é¤Î¹ñ²ñ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë¸ì¤ë¤Ù¤­¤À¡£¼óÁê¤Ï½°±¡Áª¸å¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¹ñÏÀ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºöÅ¾´¹¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È²þ¤á¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬·ÐºÑºâÀ¯À¯ºö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºâÀ¯±¿±Ä¤ò¡Ö¹Ô¤­²á¤®¤¿¶Û½Ì»Ö¸þ¡×¤ÈÂª¤¨¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤¬É¬Í×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ï