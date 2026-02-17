■ミラノ・コルティナオリンピック™ カーリング女子 予選リーグ 日本ーカナダ （日本時間17日、コルティナ・カーリング競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？カーリング女子の予選リーグで女子日本代表（チームランキング9位）はカナダ（同1位）に6−9で敗戦。大会通算1勝5敗となり、3試合を残して負け越しが決定した。第1エンド、後攻の