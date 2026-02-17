ÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¡¢Âè1¡Á5ÏÃ¤ÎÎß·×¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®²ó¿ô¤¬1903Ëü²ó¤òÆÍÇË¡Ê»»½Ð´ü´Ö¡§1·î13ÆüÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡Á2·î15Æü¡¢TVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ¡Ë¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥É¥é¥Þ»Ë¾åºÇ¹âµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡£ËÜÆü2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè6ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·ÏÃ¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ªÁ°²óÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤ÀèÆüÈ¯À¸¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹Ä¹»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¤È¤½¤Î¸µÉ×¡¦À¶¸¶·½