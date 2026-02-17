Ï·¸å¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¹âÎð¼Ô¤ò³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÇß»Ò¤ÎÇ¯¶â¥È¡¼¥¯¡ª¡Ù¡£85ºÐ½÷À­¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼ç¿Í¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â³Ý¤±¤È¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¿¤··ë¶É°ìÁ¬¤â¤â¤é¤¨¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤è¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©Æ±µï¤¹¤ëÆÈ¿È¤ÎÂ©»Ò¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¥ï¥±¤âÊ¹¤¤¤¿¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Çß»Ò¤ÎÇ¯¶â¥È¡¼¥¯¡ª¡ØÊ¹¤¯¤Î¤¬¤³¤ï¤¤Ç¯¶â¤ÎÏÃ Ç¯¶â¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¶½ÍÛ´Û¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â»öÌ³½ê¤È¥±¥ó¥«¡ª¸µÀ¸