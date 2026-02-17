À¤³¦°ì¤è¤êÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡½¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬16Æü¡¢º£¥­¥ã¥ó¥×½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤Ç16µå¤òÅê¤²¤¿¡£14Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¡¢2Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ø¸þ¤±¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÆ°¤­½Ð¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½ªÇ¯¤Ç·ÀÌó¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£ºÇ¸å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤Î´î¤Ó¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ì£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×WBC¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½Æþ¤ê¤ÎÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Î³èÌö¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Ï48»î¹çÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨2¡¦25¤ÈÃæ·Ñ