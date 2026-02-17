¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¢´äºê½ÔÅµÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤Ï¡¢Âç¹¥¤­¤ÊÁÄÉãÊì¤Ë1·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯1·î¡¢2¿Í¤¬±Ä¤àÂçºå»Ô¤ÎÍýÍÆÅ¹¤È²È²°¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿Å¹¤ÎºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÈÂ²¤¬Æ°¤¯Ãæ¡¢´äºê¤ÏÌîµå¤Ç2¿Í¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£±¦¸ª¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç14Æü¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¹çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìîµå¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï¹â¤¯4·î¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1·î23Æü¤ÎÃë¡¢´äºê¤ÏÊì¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤é