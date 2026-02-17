¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤È¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ï6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºÇ½ª¤Î3²óÌÜÅÓÃæ¤Ç¶¥µ»¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬·èÄê¡£Æó³¬Æ²¤¬3²óÌÜ¤Ç2°Ì¤ËÉâ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2²óÌÜ¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ç½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æó³¬Æ²¤ÎÂç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¸¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ï¡Ö5Ê¬¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Ç¤­¤¿¡×¤ÈÉÔ´°Á´Ç³¾Æ