¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡ÖÂ­¼ó¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬¡¢º£µ¨¤Î³«ËëÀï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö³«Ëë¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£Â­¼ó¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÈ¯¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¼ç¤ËÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ïºòµ¨97»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£ËýÀ­Åª¤Ê±¦Â­¼óÄË¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸å