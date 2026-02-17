¿À¸Í¶õ¹Á¤Ï¡¢16Æü¡¢³«¹Á20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü³«¤«¤ì¤¿µ­Ç°¼°Åµ¤Ç¡¢´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¿À¸Í¤Î»³Ã«²ÂÇ·¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ¤Ï¡Ö¤­¤ç¤¦20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£20Ç¯¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¦¤ÈÀ®¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õ¹Á¤Ï20Ç¯¤«¤é¤¬ËÜÍè¤ÎÀ®Ä¹¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë´ü´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å10Ç¯¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£¼çÂÎÅª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ØÀ¾3¶õ¹Á¤Î¤Ê¤«¤Ç¿À¸Í¶õ¹Á¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡×¤È°§»¢¡£´ØÀ¾¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¿À¸Í