¥Á¥ã¥Ã¥ÈAI¤ÎChatGPT¤äÆ°²èÀ¸À®AI¤ÎSora¤ò³«È¯¤¹¤ëOpenAI¤Ï¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¤¬»±²¼¤Î±ÄÍø´ë¶È¤ò´ÉÍý¡¦ÊÝÍ­¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯Ãæ¤Î¿·µ¬³ô¼°¸ø³«(IPO)¤òÁÀ¤¦¤Ê¤É±ÄÍø´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ­¼Á¤ò½ù¡¹¤Ë¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢OpenAI¤¬¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñÆâ¹ñºÐÆþÄ£(IRS)¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÎÊ¸¸À¤«¤é¡¢2024Ç¯ÈÇ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¡Ösafely(°ÂÁ´¤Ë)¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OpenAI has delete