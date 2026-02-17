2026Ç¯2·î11Æü¡¢BUMP OF CHICKEN¤¬¥Ð¥ó¥É·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÍÄÃÕ±à¤«¤é¤ÎÍÄÆëÀ÷4¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ÎÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤­¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§Mrs. GREEN APPLE¡¢Vaundy¡¢YOASOBI¡¢BUMP OF CHICKEN¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡ÄNHK¡Ø18º×¡Ù¤À¤±¤ÎÇ®ÎÌ¤¬À¸¤à³Ú¶Ê¡Ë ¤«¤Í¤Æ¤è¤êBUMP OF CHICKEN¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤­¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢RADWIMPS