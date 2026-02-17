©ABCテレビ 旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）へ、あの女優が15年ぶりにゲスト出演！18歳になった愛娘の成人祝いのプレゼントを探し求めて、愛媛を旅した。 【TVer】体内をうごめく初体験……。『旅サラダ』15年ぶり出演女優、シラウオの踊り食いに挑戦「（喉に）ツーッと入ってきますね！」「これは斬新！」 ©ABCテレビ ©ABCテレビ あの女優とは、櫻井淳子のこと。“旅サラダフ