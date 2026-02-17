¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤ÏÁ°Áö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤Ç3Ç¯Ï¢Â³2Ãå¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S°ìËÜ¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤¿¡£¹âÌÚ»Õ¤Ï¡ÖÁ°Áö¤ÏÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ãæ±û¤Î·Ú¤¤¥À¡¼¥È¤Ë²þ¤á¤ÆÅ¬À­¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê1½µÁ°ÄÉ¤¤¤Ï¡Ëµ¤»ý¤Á¤ÈÂÎ¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£º¸²ó¤ê1600¥á¡¼¥È¥ë¤Ïºò½©¤ËÆîÉôÇÕ¾¡¤Á¡£¡ÖÁ°Áö¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤½ÐÍè¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤À¤·¡¢Åìµþ¥Þ¥¤¥ë¤Ï°ìÈÖ¹ç¤¦¡£¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤ò¡×¤ÈJRA¡¦G1½éÀ©ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£