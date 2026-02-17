ミラノ・コルティナオリンピック™スキージャンプ 男子スーパーチーム（日本時間17日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？スキージャンプの男子スーパーチームが日本時間17日に行われ、二階堂蓮（24、日本ビール）と小林陵侑（29、TEAM ROY）で挑んだ日本は、6位に入った。2回目を終えて日本は6位。1位はオース