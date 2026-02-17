º£Âç²ñ¤Ï¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¹âÍü¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î4Ç¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«(C)Getty Images¼«Á³¤ÈÎÞ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤ÎÁÛ¤¤¤òËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤¬2·î16Æü¡¢¡ØÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ù·ÏÎó¤Î¸ÞÎØÆÃÈÖ¤ËÀ¸½Ð±é¡£·ãÆ°¤Î4Ç¯´Ö¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Ä¤Ä¡¢É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ ¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¡Ö²û¿¼¤¤ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¡×