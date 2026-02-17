¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¸¥ã¥ó¥×15Æü¤Ë½÷»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS141¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´Ý»³´õ¡Ê27¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤Ï¹ç·×257¡¦0ÅÀ¤Ç8°Ì¤À¤Ã¤¿¡£½é¤Î¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¤¿´Ý»³¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¯½ª¤ï¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËþÂ­¤Ç¤¹¡×¡£º£Âç²ñºÇ½ª¼ïÌÜ¤Ï8°Ì¡£3¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ÇÆ¼¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤ÇÆ¼¤È2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉã¡¦¼é¤µ¤ó¡Ê6