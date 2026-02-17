¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¸¥ã¥ó¥×15Æü¤Ë½÷»Ò¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS141¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê29¡á¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï114¥á¡¼¥È¥ë¡¢127¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×234¡¦5ÅÀ¤Î16°Ì¤Ç¼«¿È4ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ò½ª¤¨¤¿¡£Á°²ó22Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤ÎÀã¿«¤È¤Ê¤ëº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£30Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹Âç²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï¼¨¤·¤¿¡£´Ý»³´õ¡Ê27¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤Ï¹ç·×257¡¦0ÅÀ¤Ç8°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÈôÌö¤ò½ª¤¨