ºòÇ¯11·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É²ÃÆþ¤·¡¢½é¤Î²­Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥­¥ã¥ó¥×¤Ë»²²ÃÃæ¤Îºå¿À¡¦Éú¸«ÆÒ°ÒÊá¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¡¢ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤ÎÌðÌîà¢Âç»á¡Ê57¡Ë¤ÈÂÐÃÌ¤ËÎ×¤ß¡¢¡Ö°ìÇ¯°ìÇ¯¤¬¾¡Éé¡£¾ï¤Ë¡Èº£Ç¯°ìÇ¯¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çº£Ç¯¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØ¿å¤Î¿Ø¤òÉß¤¤¤Æ14Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±¤¸Êá¼ê½Ð¿È¤ÎÌðÌî»á¤«¤é¤Ï¡ÖÉú¸«¤Ë¤·¤«¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ°Õµ¤Åê¹ç¡£Êá¼êÏÀ¡¢ÇÛµå