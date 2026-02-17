¶ñ»ÖÀîÁÈ¤Ç¥­¥ã¥ó¥×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤­¤¿ºå¿À¡¦´äºêÍ¥Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬¡¢¤­¤ç¤¦17Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ëÂè4¥¯¡¼¥ë¤«¤éµ¹ÌîºÂÁÈ¤Ø¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬16Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½éÆü¤«¤éÆÈ¼«Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿¼é¸î¿À¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¼çÎÏÁÈ¤È¹çÂÎ¡£ÉÔÆ°¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¦ÀÐ°æ¤ò¡Öº¸¥¢¥­¥ì¥¹ç§Â»½ý¡×¤Ç·ç¤¯º£¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡Ö¿´Â¡¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ò¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ë¡£Ï¢ÆüÄ¶Ëþ°÷¤Î¸×ÅÞ¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ëµ¹ÌîºÂ¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ13¤¬¤Ä¤¤¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤òÁ°¤Ë