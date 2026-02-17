Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³¦ÌÌ¿·Ê¹¤Ï12Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅê»ñ²È¤¬Ãæ¹ñ¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥â¥Ç¥ë³«È¯²ñ¼Ò¥ß¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Êµ©±§²Êµ»¡Ë¤Î³ô¼°¤òÂçµó¤·¤ÆÇã¤¤µù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëµ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯½é¤á¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¡¢²»À¼¡¢²èÁü¡¢Æ°²è¡¢²»³Ú¤ò½èÍý¤Ç¤­¤ëAI¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï1·î9Æü¡¢¹á¹Á³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬¾å¾ì¤·¡¢48²¯¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó960²¯±ß¡Ë¤òÄ´Ã£¤·¤¿¡£µ­»ö¤¬´Ú¹ñÍÂÂ÷·èºÑ±¡¡ÊKSD¡Ë¤Î³ô¼°¾ðÊó¥Ý¡¼¥¿¥ë¡ÖSE