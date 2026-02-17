¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û±Ç²è¡Ö¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ÖÃÏ¹ö¤ÎÌÛ¼¨Ï¿¡×¤ÎÌ¾ÏÆÌò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿ÊÆÇÐÍ¥¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¥å¥Ð¥ë¤µ¤ó¤¬15Æü¡¢ÆîÉô¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¥ß¥É¥ë¥Ð¡¼¥°¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¡£95ºÐ¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬16ÆüÊó¤¸¤¿¡£