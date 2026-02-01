ÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÇòÇ®¤¹¤ë¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡£¤½¤Îºß¤êÊý¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë(C)Getty ImagesÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÇòÇ®¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÅêµå»þ¤ËÀ¸¤¸¤¿¡È°ãÈ¿¡É¤ò½ä¤ë»ö°Æ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¤³¦¤ÇÏÀÁè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»öÂÖ¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃË»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¡¦¥«¥Ê¥Àvs¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î°ìËë¤À¡£Âè9¥¨¥ó¥É¤Ç¥Þ¡¼¥¯¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤ÎÅêµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿Ø±Ä¤¬°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËÅö¤¿