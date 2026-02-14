河〓直美監督（56）が、22年の東京五輪公式記録映画「東京2020 SIDE：A、B」以来4年ぶりの新作映画「たしかにあった幻」で、20年「朝が来る」以来、6年ぶりに劇映画に挑んだ。カンヌ映画祭（フランス）で新人監督賞「カメラドール」を受賞した97年「萌（もえ）の朱雀（すざく）」で、演技未経験ながら主演に抜てきして俳優へと導き、07年の同映画祭グランプリ受賞作「殯（もがり）の森」にも主演した尾野真千子（44）と、同作以来1