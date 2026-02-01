ÃÙ¤Þ¤­¤Ê¤¬¤é¤ÎËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¡£127´ü¤Î¿ù±ºñ¥ÂÀ¡Ê20¡áËÌ³¤Æ»¡Ë¤¬9¡Á11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´ßÏÂÅÄF2Àï¤ÇËÜ³Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯5·î¤Î·§ËÜ¥ë¡¼¥­¡¼¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Ç1¡¢1¡¢2Ãå¤Î¸å¡¢Ä¹´ü·ç¾ì¡£Ä¹¤¤¼«½Í´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÍÜÀ®½êÂ´¶È¸å¤Î¿·¿Í¸¦½¤Ãæ¤Ëµ¬Â§°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£Éã¤Ï60ºÐ¤Îº£¤â¸½Ìò¤Ç´èÄ¥¤ë¹¯°ì¡Ê58´ü¡Ë¡£Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥×¥í¤ÎÆ»¤òÌÜ»Ø¤·¤¿