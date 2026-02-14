町田は17日、ACLE1次リーグ東地区最終第8戦でホームに成都（中国）を迎える。黒田監督が前日会見に出席し「選手の奮闘する姿を見せて勝ち点を取りに行く」と意気込んだ。既に決勝トーナメント進出を決めており、首位・神戸と勝ち点差2の2位で首位通過の可能性も残されている。過密日程が続くが「厚い選手層を生かす機会と捉えたい。誰が出ても抜かりなく戦う」と待ち望んだ。