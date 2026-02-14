Hey! Say! JUMPの最新シングル「ハニカミ」が、2月17日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、前作「encore」の初週売上（2025年6月9日付：初週売上20.5万枚）を上回る初週22.5万枚を売り上げ、1位に初登場。2007年11月26日付のデビューシングル【※1】『Ultra Music Power』から36作連続、通算36作目のシングル1位獲得となった。【写真】ハイブランドに身を包み…パーティスタイルのHey! Say! JUMPこの結果、歴代2