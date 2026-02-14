9人組グループ・Snow Manの向井康二がブランドアンバサダーを務めるCOBRA PUMA GOLFから、PUMA GOLFのSS26シーズンキャンペーン「Dear Golf（ディア ゴルフ）」のキャンペーンビジュアルおよびムービーが17日、公開された。「Dear Golf」というキャンペーンテーマのもと、ゴルフ場でプレーしている瞬間だけでなく、日常生活の中でもふとゴルフのことを考える向井の“リアルなゴルフ愛”にフォーカスしている。【別カット】クール